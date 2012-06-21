Під час засідання Ради з питань економічного розвитку України провідні економісти, урядовці й голови комітетів Верховної Ради обговорили етапи виходу з карантину та заходи з підтримки бізнесу.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що країна завершує підготовку медичної системи до проходження піку захворюваності на коронавірус і готова до наступного кроку – стабілізації економічної ситуації. «Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в дотриманні санітарних норм. Тепер уряд сфокусується на підтримці малого та середнього бізнесу й стабілізації економічної ситуації», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
Було обговорено представлені урядом п’ять етапів виходу з карантину. Зокрема, акцентовано увагу на тому, що одним з основних чинників відновлення економіки має стати збільшення проведення ПЛР-тестів – до 10 тисяч на добу. Порушено й питання з надання фермерам можливості реалізовувати аграрну продукцію.
Денис Шмигаль повідомив, що наступного тижня Кабінет Міністрів планує затвердити постанову про те, як будуть діяти перші етапи виходу з карантину.
«Поки що ми прямуємо до піку, який за розрахунками Національної академії наук очікується з 3 по 8 травня. Але уряд має план послаблень. І ми затвердимо, як саме впроваджуватимуться перші етапи, щоб і бізнес, і громадяни мали змогу підготуватись до цього заздалегідь», – сказав Прем’єр-міністр.
Він також наголосив на важливості співпраці уряду й парламенту при розробці ініціатив, що стосуються підтримки підприємців.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»