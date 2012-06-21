Для родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, уряд запроваджує своєчасну професійну допомогу, спрямовану на швидкий вихід із кризової ситуації. «Уряд створить ефективну службу й навчання фахівців із соціальної роботи. Кваліфікована соцдопомога, створена в соціальних громадах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві обставини й повернутися до активного економічного та соціального життя», — цитує слова Прем’єр-міністра Олексія Гончарука департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Уряд робить особливий акцент на запобіганні потрапляння українців у такі ситуації. Ідеться про більшу кількість фахівців соціальної роботи, запровадження принципу «гроші ходять за людиною» — коли нарахування коштів відбуватиметься безпосередньо, а також про новий механізм соцвиплат, який передбачає перехід від субвенції до програми за всіма виплатами. У Мінсоцполітики наголошують, що знаходити та усувати причини, а не боротися лише із наслідками — ключ до розв’язання багатьох соціальних проблем.