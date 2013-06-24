Уряд запровадив одноразову допомогу для молодих медиків, які працюватимуть у сільських регіонах та зонах бойових дій. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 30 травня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, ухвалено постанову про надання одноразової фінансової допомоги випускникам медичних вищих навчальних закладів, які після завершення навчання вирішили працювати в медичних установах сільської місцевості або на території активних бойових дій. Згідно з рішенням, молоді лікарі отримають виплату в розмірі 200 тисяч гривень.

Денис Шмигаль наголосив, що така ініціатива має на меті не лише підтримати молодих спеціалістів, а й сприяти вирішенню проблеми кадрового дефіциту в медичних установах на місцях.

“Поряд з безпекою та обороною інвестиції в людський капітал — це наскрізна політика Уряду та держави”, – підкреслив Прем'єр-міністр.