Протягом карантину чимала кількість українців, на жаль, втратила роботу. А деякі підприємці просто не мають змоги виплачувати заробітну плату своїм працівникам на час вимушеного призупинення роботи підприємства чи закладу. Уряд не залишається осторонь і надає допомогу у розв’язанні цих проблем.
Тому останнім часом запроваджено низку законодавчих змін, які регулюють умови реєстрації та отримання допомоги з безробіття на період вимушених обмежень.
Про це під час брифінгу 5 травня повідомила виконуюча обов’язки директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.
Так, з’явилася можливість подавати заяву на отримання статусу безробітного й допомоги по безробіттю дистанційно – через сервіси Державної служби зайнятості або залишити заяву у скриньці біля відділення ДЦЗ за місцем проживання. Заповнити слід лише два документи. Також зареєструватися як безробітний та оформити допомогу віднедавна можна через онлайн-портал державних послуг «Дія».
Посадовець також нагадала, що мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період карантину та протягом 30 днів після його завершення зріс із 650 до 1 тисячі гривень. Найбільша ж виплата тут становить близько 8,4 тисячі гривень.
А зареєстрованим у службі зайнятості безробітним допомогу призначають із першого дня набуття статусу, навіть тим, кого було звільнено в період карантину за власним бажанням на відміну від того, що до карантину звільненим за власним бажанням допомогу виплачували з 91 дня набуття статусу.
Також роботодавці з числа суб’єктів малого й середнього бізнесу, які зупинили чи скоротили діяльність під час карантину, можуть отримати допомогу з часткового безробіття для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час. Для цього, за словами Юлії Жовтяк, роботодавцям слід подати заяву до Державної служби зайнятості. Таких заяв вже надійшло близько трьох тисяч. І невдовзі понад 2,5 тисячі роботодавців отримають цю фінансову підтримку від держави. Виплата на одного працівника становитиме близько 4,7 тисячі гривень на місяць.
Вона також повідомила, що на ці цілі урядом зі Стабілізаційного фонду Державній службі зайнятості було надано 6 мільярдів гривень. З них 1,3 мільярда – на виплату допомоги з безробіття і 4,7 мільярда гривень – на підтримку роботодавців.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»