Уряд спрямував 9,2 млрд грн на виконання планів стійкості регіонів. 245 об’єктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах буде захищено в межах підготовки до наступної зими. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Це другий транш фінансування планів стійкості. Із загальної суми 5,2 мільярда гривень буде спрямовано Агентству відновлення на захист великих енергетичних об’єктів. Ще 3,5 мільярда отримають регіони — на будівництво захисних споруд для розподільчих підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інших об’єктів критичної інфраструктури. 528 мільйонів гривень отримає АТ «Укрзалізниця» для посилення захисту власних об’єктів», — повідомила Юлія Свириденко.

Очільниця уряду зазначила, що надані кошти покриють 30% потреби у фінансуванні визначених об’єктів і частку заборгованості за вже розпочатими роботами.

«Готуватися до зими маємо вже зараз. Робимо це в межах реалізації планів стійкості регіонів. Пріоритети — захист енергооб’єктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло­ і водопостачання, а також децентралізація теплопостачання», — зазначила Прем’єр­міністр.

Раніше Кабінет Міністрів надав 12,85 млрд грн прифронтовим областям на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості. Кошти спрямували на 209 об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових регіонах і Київській області. Першочергові роботи там уже розпочато.

Уряд продовжив програму підтримки українських фермерів. 139 агровиробників, які 2025 року пройшли конкурсний відбір за програмою «Надання кредитів фермерським господарствам», отримають від держави 124,1 млн грн на розвиток та диверсифікацію виробництва. Про це повідомила Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що підтримка фермерів — основа продовольчої безпеки країни. Особливо важливо, що фінансування надходить саме в період весняної посівної, яка вже розпочалася в 17 областях. Для багатьох господарств це можливість вчасно вийти в поле, провести всі роботи і зберегти виробництво.

Прем’єр­міністр наголосила, що цього року до обробітку повертають землі, очищені в межах гуманітарного розмінування. Понад 15 тис. га підготовлено для засіву, зокрема в Харківській, Миколаївській та Київській областях.

«2026 року на програму передбачено 220 мільйонів гривень зі спеціального фонду. Ми зможемо не лише профінансувати фермерів­переможців торішнього конкурсу, а й продовжити допомогу господарствам за іншими напрямами», — поінформувала Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що продовжують працювати й інші інструменти підтримки: гранти на сади і теплиці, компенсації за техніку, розвиток зрошення, агрострахування та допомога аграріям у прифронтових регіонах.

В Україні продовжено строк реалізації експериментального проєкту з упровадження пунктів екологічного контролю (ПЕК). На засіданні 27 березня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яким вніс відповідні зміни до постанови №1212.

ПЕК — це перехід від застарілої моделі екологічного контролю з переважно каральною функцією до сучасної превентивної системи реагування.

Експериментальний проєкт, розпочатий 2025 року, продемонстрував ефективність нової моделі: завдяки патрулюванням, рейдам та оперативним виїздам значно підвищено рівень виявлення порушень природоохоронного законодавства та посилено превентивну складову державного екологічного контролю.

За період роботи інспектори здійснили 873 патрулювання, 224 рейди та 45 оперативних виїздів на виклики Національної поліції та громадян. Проведено 1648 роз’яснювальних бесід, що сприяло підвищенню екологічної обізнаності та профілактиці правопорушень.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ