Уряд надає енергетичну підтримку за кількома програмами — людям, громадам, бізнесу. Також напрацьовують нові форми підтримки. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Майже 10 тисяч портативних зарядних станцій надіслано родинам, у яких є діти з інвалідністю підгрупи А. Для них стабільне електроживлення медичних та інших побутових пристроїв є життєво необхідним щодня. Додаткові заявки Мінсоцполітики закриватиме найближчим часом», — повідомила очільниця уряду.

Чинні й інші програми енергетичної підтримки для людей, громад і бізнесу.

Уряд підтримує тих, хто щодня відновлює енергосистему після атак. Майже 25 тисяч працівників ремонтних бригад вже отримали додаткові виплати по 20 тисяч гривень за січень і лютий. Такі самі доплати енергетики, комунальники, газовики, залізничники отримають і за березень.

38 тисяч підприємців отримали до 15 тис. грн допомоги для посилення енергонезалежності. Загальна сума фінансування — майже 380 млн грн. Завдяки цій підтримці магазини, аптеки, кав’ярні та інші важливі пункти у громадах продовжують працювати під час ві­дімкнень.

На кредити під 0% для закупівлі генераторів та акумуляторів надійшло 650 заявок. 136 кредитів на суму майже 200 млн грн вже видали банки­партнери.

У межах програми «5—7—9%» для розвитку власної генерації підписано 132 договори для бізнесу на понад 2,3 млрд грн та 31 договір для ОСББ. Це вже системні рішення — власна генерація, яка посилює енергетичну стійкість громад.