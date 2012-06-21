Із 17 по 21 травня проходить Тиждень Відкритого уряду-2021. Упродовж п’яти днів відбуватимуться заходи, спрямовані на розвиток демократії, підвищення рівня відкритості державного управління, налагодження співпраці між представниками громадськості та органами влади всіх рівнів.

«Він проходитиме одночасно в усіх країнах — учасницях глобальної ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд», — написав на своїй сторінці у фейсбуці Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. — Уряд щоденною роботою рухається в цьому напрямі відкритості: збільшення кількості електронних послуг, покращення системи прозорих закупівель, спрощення доступу до інформації тощо. Ще одним напрацюванням стане довгоочікувана онлайн-платформа для взаємодії уряду, громадян, інститутів громадянського суспільства «ВзаємоДія» https://vzaemo.diia.gov.ua/ Завдяки цій платформі буде максимально спрощено комунікацію з органами виконавчої влади, створено зручні умови для залучення громадськості до обговорення проєктів важливих державних рішень».

Багато заходів буде проведено на рівні громад, у навчальних закладах, бібліотечних і архівних установах.