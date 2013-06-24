Уряд спрямував понад 22 млрд грн фінансового ресурсу, наданого партнерами, на потреби відновлення. Рішення прийнято на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів, повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

Так, за його словами, майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) буде передано на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства міст. Також близько 1,4 млрд грн від JICA виділяється на відбудову енергетики, на тренування та навчання саперів. Ще майже 2,2 млрд грн бюджетної підтримки Європейського Союзу Уряд розподілив на відбудову та модернізацію портової інфраструктури.

«Вдячні друзям та партнерам за солідарність. Реконструкція України буде великим глобальним проектом, успіх якого визначить майбутнє Європи та світу», — зазначив Денис Шмигаль.

Він наголосив, відновлення України відбувається за пріоритетними напрямками, там, де цього найбільше потребують люди.