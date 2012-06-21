Нараду, присвячену першим підсумкам роботи Держгеокадастру, провів Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Так, Держгеокадастр почав вносити дані до реєстру — у стислі терміни на кадастрову карту встигли нанести нові інформаційні шари: «Незареєстровані землі», «Ліси», «Природно-заповідний фонд».
Представлено законопроєкт «Про Національну інфраструктуру геопросторових даних», який передбачає безплатний доступ до інформації за принципом open data. Створять і «єдине вікно» для управління природними ресурсами, заощадження бюджетних коштів і розвитку територій. Це дасть змогу посилити громадський контроль за діяльністю держави й підвищить довіру громадян до влади.
За підрахунками департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, національна інфраструктура просторових даних сприятиме додатковому приросту ВВП в межах 0,2—0,6%.
«Ми лише розпочали наводити лад у всіх кадастрах, більшість із яких створюємо фактично з нуля. Відкритий Державний земельний кадастр має запрацювати вже найближчим часом, а дані з нових інформаційних шарів мають охопити всю територію України. Тож активно працюємо далі», — наголосив Прем’єр-міністр.
Єдина система державних кадастрів, за словами Олексія Гончарука, дасть змогу ефективно управляти природними ресурсами, зокрема припинити дублювання функцій різних відомств. Насамкінець глава уряду доручив фахівцям розробити ортофотоплани та цифрову топографічну карту України. У неї буде внесено розділи «Ліси» (територія Вінницької області — інші регіони з’являтимуться поступово); «Природно-заповідний фонд» (125 об’єктів державного значення); «Незареєстровані землі» (охоплює всю територію України).
Відділ новин
«Урядового кур’єра»