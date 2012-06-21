Міністерство охорони здоров’я найближчими днями оприлюднить пропозиції задля виходу з ситуації, яка склалася довкола лікарень, зокрема й психіатричних, щоб не було звільнення медичних працівників і, в жодному разі, – закриття цих закладів. На цьому під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він зауважив, що через повну відсутність комунікації безпосередньо з лікарями, медсестрами на етапі імплементації реформ, багато психіатричних лікарень нині мають катастрофічний дефіцит фінансування.
«Такі речі неприпустимі, коли йдеться про долю медпрацівників і здоров’я людей. Саме тому ми проводимо аудит і вже напрацювали рішення, як саме виходитимемо з цієї ситуації, як корегуватимемо бюджет. Бо нам потрібне реформування медицини, а не руйнування», – підкреслив Максим Степанов.
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«Урядового кур’єра»