Таке рішення прийняла прем'єр-міністр і представник консервативної партії Ерна Солберг, передає buro247.ua.
Зазначається, що у 2017-му році на території Норвегії всього налічувалося 200 ферм, у яких тварин відгодовували згідно з нормами і правилами.
Передбачається, що закриття ферм призведе до втрати 400 робочих місць і річного обороту галузі у 350-500 мільйонів норвезьких крон (понад 51 мільйон євро).
ДОВІДКА «УК»
Перші фабрики з виробництва лисячого хутра було відкрито у Норвегії в 1939 році, напередодні початку Другої світової війни. У той час на території Норвегії налічувалося майже 20 тисяч ферм. Норвегія є одним з найбільших постачальників лисячих і ниркових шкур у світі. Щорічно тут виробляють (а відповідно, вбивають) майже мільйон тварин.
У 2013 році Норвегія виробляла всього 3% із загальної кількості цінного хутра на світовому ринку, а лідером був Китай – 69%.