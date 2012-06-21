Запуск економіки – надзвичайно важливе питання. І як тільки буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності на COVID-19, можна буде вести розмову про можливе послаблення карантинних заходів. На цьому під час засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, йтися про це може лише у травні, а протягом квітня уряд не відступить від того карантинного режиму, який запроваджений до 24 квітня і можливо буде продовжений до початку травня.
«У травні, за позитивної динаміки COVID-19, ми запустимо економіку України з чітко визначеним чітким планом, який уряд розробить і прокомунікує. Кожен знатиме, коли зможе піти на роботу і повноцінно працювати, який буде режим: масочний, дистанція, розведені в часі початок і завершення робочого дня, щоб не створювати годин пік», – повідомив Прем’єр.
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«Урядового кур’єра»