Уряд затвердив зміни до розпорядження про схвалення Плану України для Ukraine Facility, над якими команда Міністерства економіки як національного координатора працювала кілька місяців спільно з центральними органами виконавчої влади та Генеральним директоратом з питань розширення і східного сусідства (DG ENEST).

План України було розроблено 2023 року, і в процесі його напрацювання Європейська комісія закладала можливість зміни його умов у разі виникнення об’єктивних обставин. Через два роки з часу початку роботи над планом з’явилася потреба актуалізувати зобов’язання за програмою Ukraine Facility. Можливість внесення змін до Плану України передбачено регламентом ЄС 2024/792 щодо створення Ukraine Facility, і внесення таких коректив — стандартна процедура, закладена архітектурою програми.

«Це планова процедура, така сама, як перегляд програми співпраці з МВФ, який ми здійснюємо на щоквартальній основі. Україна може виконати певні кроки навіть швидше, ніж домовлялися з партнерами під час початкового формування плану», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Наприклад, у III кварталі 2025 року Україна має ухвалити законодавство щодо продажу банків державного сектору та транспозиції інтеграційного пакета електроенергії, які від початку було заплановано на I квартал 2026 року та IV квартал 2025-го відповідно. Аналогічно в IV кварталі 2025 року має набути чинності законодавство щодо стимулювання інвестицій у відновлювані джерела енергії, що було заплановано на III квартал 2026-го.

Після затвердження змін до розпорядження КМУ про схвалення Плану України Україна надішле підтриману урядом версію плану на фінальну оцінку до Європейської комісії. Після отримання її рекомендації нову версію плану схвалить і Рада ЄС. Ми очікуємо, що Рада ЄС затвердить зміни до кінця вересня, і це дасть нам змогу відзвітувати за III квартал 2025 року вже за новим графіком виконання запланованих кроків.

Національному координаторові вдалося досягти консенсусу з Європейською комісією щодо всіх змін, і уряд продовжуватиме виконувати План України відповідно до нових умов, погоджених з ЄК. Ухвалені зміни дадуть Україні змогу продовжувати виконувати план у повному обсязі без порушення термінів.

Довідково:

Ukraine Facility — це безпрецедентна фінансова підтримка України від Європейського Союзу обсягом €50 млрд на 2024—2027 роки. Програму спрямовано на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

Джерело: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства