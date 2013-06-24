Кабінет Міністрів України затвердив Порядок направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на лікування за кордон. Про це повідомляє Урядовий портал.

Постанова КМУ від 14 жовтня 2022 року №1169 передбачає внесення змін до Порядку, затвердженого Постановою від 5 квітня 2022 року № 411.

Обов’язковими умовами для перетинання державного кордону з метою лікування для визначеної категорії осіб є наявність висновку про необхідність направлення на лікування за кордон, а також повідомлення від Координаційного центру з надзвичайних ситуацій (Emergency Response Coordination Centre) Європейської Комісії. Таке повідомлення надходить через електронну платформу “Система раннього попередження та реагування” (Early Warning and Response System) про готовність конкретної країни, яка є членом Європейського Союзу, на безоплатній основі прийняти на лікування. Також постраждалий повинен мати письмове підтвердження готовності закладу охорони здоров’я іноземної держави на безоплатній основі прийняти на лікування.

Ініціаторами направлення захисників на лікування за кордон виступають заклади охорони здоров’я, в яких вони перебувають на лікуванні чи реабілітації. Відповідне клопотання має довільну форму.

Транспортування захисників України, згідно з попередньо затвердженим переліком осіб, до державного кордону організовує Міністерство охорони здоров’я за сприяння Міноборони, МВС та Адміністрації Держприкордонслужби. Після перетину державного кордону транспортування до закладів охорони здоров’я іноземних держав здійснюється за сприяння Міністерства закордонних справ та МОЗ.