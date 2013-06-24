Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка розроблена Міністерством юстиції України та передбачає внесення змін до постанов від 9 грудня 2021 року №1290 і від 30 травня 2024 р. №619. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мета документа — узгодження положень нормативно-правових актів, забезпечення належного правового регулювання щодо функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій та використання спеціальних бланків нотаріальних документів.

Зокрема, постановою «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 року №1290 і від 30 травня 2024 р. №619» передбачено:

- унормування порядку одночасного ведення нотаріусами Електронного реєстру нотаріальних дій та паперового реєстру для реєстрації нотаріальних дій у межах реалізації експериментального проекту;

- врегулювання відносин, пов’язаних з наданням доступу до відомостей Електронного реєстру нотаріальних дій у разі реорганізації державних нотаріальних контор, зокрема щодо передачі доступу її правонаступнику;

- уточнення переліку відомостей, які не підлягають внесенню до Електронного реєстру нотаріальних дій, але містяться у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій у паперовій формі, визначених Правилами ведення нотаріального діловодства (зокрема дані про суму плати за вчинену нотаріальну дію або державного мита, підстави звільнення від нього та підписи осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії);

- наділення уповноваженої особи адміністратора Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів повноваженнями вносити до цього реєстру відомості про бланки, які були знищені, втрачені чи викрадені та не доставлені замовникам (державним нотаріальним конторам, архівам, приватним нотаріусам).

Прийняття постанови дозволить узгодити положення нормативно-правових актів та врегулювати відносини у відповідній сфері, що убезпечить від виникнення неузгодженостей під час практичної реалізації норм та забезпечить належне функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій як складової Єдиної державної електронної системи е-нотаріату, а також дозволить ефективно вести облік і контроль використання спеціальних бланків нотаріальних документів.