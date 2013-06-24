Кабінет Міністрів України затвердив зміни до складу Наукової ради Національного фонду досліджень України (НФДУ) у зв’язку з достроковим припиненням повноважень трьох її членів. Відповідне розпорядження ухвалено для забезпечення безперервної роботи колегіального органу управління Фонду. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Рішенням Уряду зі складу Наукової ради виведено:
Драгана А. І. — доцента кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики КНУ імені Тараса Шевченка (секція біології, медицини та аграрних наук);
Омельяненка В. А. — доцента кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (секція соціальних та гуманітарних наук);
Чолія С. В. — доцента кафедри історії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (секція соціальних та гуманітарних наук).
Замість них до складу Наукової ради внесено:
Великого М. М. — завідувача відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України;
Гораль Л. Т. — професорку кафедри фінансів, обліку та оподаткування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
Чібалашвілі А. О. — заступницю директора з наукової роботи Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України.
Кандидатури відібрав Ідентифікаційний комітет і затвердив Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Процедура проходила з дотриманням вимог законодавства, зокрема положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Оновлення складу Наукової ради дасть змогу продовжити ефективне функціонування Національного фонду досліджень, зокрема забезпечити проведення відкритих конкурсів на грантову підтримку наукових проєктів уже у 2025 році.