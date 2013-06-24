Уряд вніс зміни до Статуту НАК «Нафтогаз України» та до положення про наглядову раду держкомпанії. Документи приведено у відповідність до вимог Закону № 3587-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ці зміни є частиною корпоративної реформи, що має на меті підвищити прозорість, підзвітність і ефективність державних компаній. Оновлені документи визначають сучасні правила формування, організації роботи та звітування наглядової ради компанії з урахуванням кращих міжнародних практик.

Що змінилося:

уточнені компетенції та функції наглядової ради.

встановлено обов’язок щорічного звітування наглядової ради перед загальними зборами. Звіт включається до річного звіту компанії та публікується відповідно до вимог закону.

удосконалено порядок доступу до інформації для членів наглядової ради та врегульовано питання конфлікту інтересів.

описано організацію роботи наглядової ради: частоту засідань, порядок скликання, оформлення рішень тощо.

Приведення внутрішніх документів «Нафтогазу» у відповідність до закону — один із важливих практичних кроків реформи корпоративного управління.

Закон № 3587-IX, ухвалений у 2024 році, зобов’язав державні компанії адаптувати свої статути, положення про наглядову раду та інші документи впродовж визначеного перехідного періоду.