З 1 вересня в Україні учні перших класів навчатимуться за новим державним стандартом і в нових класах, на оснащення яких цього року спрямовано мільярд гривень, нагадує учням і вчителям Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
«З 1 вересня перші класи будуть навчатися за новим державним стандартом. Перепідготовку пройшли 22 тисячі педагогів початкових класів, понад 18 тисяч учителів іноземної мови, які працюватимуть з дітьми. Ми передали майже мільярд гривень органам самоврядування для облаштування початкової школи», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів слова глави уряду.
Прем’єр нагадав, що, крім нової початкової школи, уряд запроваджує нові державні інструменти мотивації молодих учених. «Ми створюємо фонд досліджень. Це початок фінансування молодих учених. Знайдемо механізми, щоб вчені працювали в Україні, а наука розвивалася», — запевняє Володимир Гройсман.