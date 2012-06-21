Сьогодні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль перебуває з робочою поїздкою на Закарпатті. Разом і ним до області прибули також перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов, заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко й новопризначений голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.
Прем’єр проводить засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації щодо протидії епідемії та вжиття додаткових заходів із запобігання поширення на території Закарпатської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
«Медики, які сьогодні «на передовій», мають отримувати нормальну заробітну плату. Дуже важливо, щоби місцевий рівень це відчував і розумів. Крім того, ми сьогодні працюємо над впровадженням додаткових соціальних гарантій для медичних працівників. Це важливий момент», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
За підсумками засідання Регіонального штабу відбудеться онлайн-брифінг.
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