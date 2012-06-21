Нова редакція Програми діяльності уряду — реакція на проблеми, що стоять перед Україною, з урахуванням російської агресії, пандемії коронавірусу і глобальної економічної кризи. Її доопрацьований варіант оприлюднено на Урядовому порталі. Документ містить короткострокові й довгострокові пріоритети діяльності Кабміну, а також завдання для кожного міністерства.
Якщо початкову версію автори ущільнили в 10 сторінок, то нову, навпаки, розширили до 85. Документ передбачає подальшу євроінтеграцію, політику щодо окупованих територій, підтримку вітчизняного виробника та створення умов для бізнесу.
«Документ структуровано за кожним міністерством. Фактично, ми поєднали частину, яка дає певні дороговкази та враховує те, що було у програмі Президента», — прокоментував Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. У другій редакцій урядовці намагалися врахувати пропозиції, які надходили під час обговорень попередньої, яку внесли до Верховної Ради фактично з колін через пандемію коронавірусу.