«Європейська та євроатлантична інтеграція — наш ключовий пріоритет. І ми про це не просто говоримо, ми доводимо це своїми діями. Через п’ять років ми хочемо максимально наблизитися до членства в ЄС. І в цьому ми потребуємо вашої допомоги», — наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з генеральним директором директорату Єврокомісії з питань європейської політики сусідства і переговорів щодо розширення Крістіаном Даніельсоном.
Україна сподівається на особливий формат у межах ініціативи «Східне партнерство» і зацікавлена в укладенні АСАА — угоди про так званий промисловий безвіз, який стане значним кроком на українському євроінтеграційному шляху.
Крістіан Даніельсон погодився й наголосив на важливості для Єврокомісії вивчення цього питання для подальшого проведення перемовин та укладення АСАА. Сторони домовилися обговорити реалізацію цього процесу згодом, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Глава уряду висловив сподівання, що Європейський Союз якнайшвидше зможе реалізувати у Приазов’ї муніципальні проєкти, які Оціночна місія ЄС на початку 2019 року окреслила у звіті «Підтримка ЄС регіону Азовського моря: пропозиції щодо додаткових заходів». Цей звіт передбачав проєкти зі збирання й переробки відходів у Маріуполі та розвитку тролейбусного транспорту в Херсоні.
Олексій Гончарук закликав Європейський Союз інвестувати в морські порти міст Маріуполя і Бердянська.