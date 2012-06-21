Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Уряд підтримав будівництво лінії швидкого залізничного сполучення з аеропортом «Бориспіль». Є реальне технічне рішення, яке здатні реалізувати вже до кінця року... Будівництво повинні розпочати не пізніше 1 червня, завершити – в грудні 2018 року», – повідомив в Twitter прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
За його словами, завдяки новій лінії швидкого залізничного сполучення дістатися до аеропорту з Києва можна буде за 35 хвилин, а вартість квитка складе 80-120 гривень.
Відповідно до запропонованого проекту, лінію прокладуть від вокзалу Київ-Пасажирський через станцію Видубичі до терміналу D аеропорту «Бориспіль». У планах – запустити по новій гілці польські потяги PESA.
Рухомий склад, який буде використовуватися на лінії – 11 поїздів PESA620М на 91 місце і 2 поїзди PESA630М на 192 місця. Всі потяги протягом 6 місяців підготують до експлуатації. Вони зможуть перевозити не менше 2 мільйонів 670 тисяч пасажирів на рік.
За розрахунками «Укрзалізниці», загальний обсяг інвестицій в проект складе 600-800 млн гривень. У доларовому еквіваленті це більш ніж у 10 разів дешевше проекту «Повітряний експрес», який розглядався в 2012-2013 роках.
Будівництво лінії швидкісного залізничного сполучення між столицею та міжнародним аеропортом «Бориспіль» планують завершити до кінця 2018 року.