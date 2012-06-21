Кабінет Міністрів ухвалив постанову про внесення змін до порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення на 2020 рік. Вона передбачає підтримку закладів охорони здоров’я, на що буде спрямовано 2 мільярди 331 мільйон гривень.
Про це під час позачергового засідання уряду 19 червня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Отже, ті заклади, які залишилися з дефіцитом фінансування у 2020 році порівняно з 2019 роком отримають відчутну фінансову підтримку. Це ті 332 заклади, які опинилися на межі закриття, адже їх фінансування становило 50%. Вони мають різну спрямованість: це протитуберкульозні служби, психіатричні, інфекційні й районні лікарні.
Тобто все, що надаватимуть із Держбюджету їм нині, буде в обсязі, не меншому, ніж це було торік. І ці зміни набудуть чинності з 1 липня 2020 року.
Також змінювати «пакети» щодо гострого інфаркту міокарду та гострого мозкового інсульту. Адже 65% смертності в Україні — саме від серцево-судинних захворювань. Відтепер лікування цих захворювань виводять у пріоритет. Тож тепер замість 16 001 гривні для лікування гострого інфаркту міокарду, сума становитиме 30 109 гривень. І цю суму розраховано, виходячи з реальних витрат на лікування. А на лікування гострого мозкового інсульту сума зміниться з 19 332 до 26 2947 гривень.
Буде додано коштів і на екcтрену медичну допомогу, істотно збільшуючи ставку за її надання. Загальна додаткова сума становитиме 1 мільярд 260 мільйонів гривень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»