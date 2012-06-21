Кабінет Міністрів прогнозує, що за підсумками 2020 року падіння української економіки становитиме 4,8%, а безробіття зросте до 9,4%. Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
Він також зазначив, що безробіття буде як тимчасовим, так і постійним, виходячи з тих реалій, які зараз складаються. А тому першочерговими завданнями для уряду є збереження максимальної кількості робочих місць, підтримка тих українців, які вже втратили роботу, а також забезпечення відновлення економіки після закінчення пандемії коронавірусу.
За його словами, вже зареєстровано 364 тисячі безробітних, що на 13% більше, ніж у 2019 році.
Міністр додав, що уряд розширює програму допомоги безробітним і спрощує доступ до неї. Зокрема, документи до Центрів зайнятості можна подавати в електронному вигляді.
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«Урядового кур’єра»