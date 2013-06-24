Держава створює умови, щоб молодь під час навчання здобула навички, які будуть потрібні на ринку праці під час масштабної післявоєнної відбудови. Для цього уряд планує збільшити державне освітнє замовлення на певні технічні та освітні спеціальності. Про це розповіла перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, виступаючи на конференції «Освіта нової України».

Зокрема, у наступному навчальному році уряд планує збільшити державне освітнє замовлення за такими фаховими напрямами: інженерія, виробництво та будівництво — 27,6%, освіта — 15,8%, інформаційні технології — 13,4% безпека та оборона — 7,6%, сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина — 6,7%.

«Нині на ринку бачимо структурне безробіття, коли є вакансії і є шукачі роботи, але вони не відповідають запиту одне одного. Український бізнес називає дефіцит кадрів проблемою номер один. Тому розвиток освіти, якісна профорієнтація та розбудова системи навчання і перенавчання є пріоритетом.

Наше завдання як держави — створити умови, щоб молодь мала ті навички, які нині потрібні на ринку праці», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, нині є запит на фахівців технічних спеціальностей, тому уряд корегує державне освітнє замовлення. Для тих, хто хоче змінити фах, уряд пропонує програми для перенавчання. Українці можуть отримати ваучери на суму до 30 тисяч гривень на перенавчання за тією спеціальністю й у тому навчальному закладі, який оберуть самостійно.

«Реформуємо також центри профосвіти для дорослих. Залучаємо до цього бізнес. У всіх ЦПТО в наглядову раду входять підприємці, які допомагають корегувати навчальні курси під запит ринку. Підготовка фахівців — це відповідальність не лише держави, а й бізнесу. Гадаю, що гарною практикою є дуальна освіта, коли студенти можуть поєднувати навчання і роботу. Ми поліпшуємо умови роботи ринку праці, зокрема працюємо над зміною трудового законодавства», — продовжила Юлія Свириденко.

Передбачено, що оновлене трудове законодавство впровадить поняття учнівського трудового договору, завдяки чому студенти зможуть і навчатися, і працювати легально. Студенти, які навчаються дистанційно, зможуть брати додаткові оплачувані відпустки. Зараз вони доступні лише для студентів вечірньої й заочної форми навчання, повідомляє Мін-економіки.