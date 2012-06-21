Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко провів нараду з питань перевірки державних підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства та інших відомств і займаються вирубуванням лісів та експортом лісоматеріалів, у межах урядової кампанії «Україна без контрабанди», а також у межах дотримання законодавства України про заборону експорту лісу-кругляка. Про це інформує прес-служба Міністра КМУ.
Як повідомляли, наприкінці липня Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що контрабанда деревини у країні обчислюється 6—8 мільярдами гривень на рік. Тому уряд збирається відстежити весь ланцюжок цієї контрабанди, а підсумки розслідування у вигляді кримінальних справ буде оголошено і передано до антикорупційного суду.
Під час наради Олександр Саєнко нагадав, що Володимир Гройсман доручив ДФС, Нацполіції, Держаудитслужбі та Укрзалізниці стежити за перевезенням лісоматеріалів і виявляти будь-які схеми незаконного вивезення або ввезення цього виду продукції.
За даними Держаудитслужби, перші заходи на виконання цього доручення вже проведено: сформовано спеціальні робочі групи на центральному та регіональному рівнях. Держаудитслужба розпочала перевірку виконання Держлісагентством функцій з управління об’єктами державної власності в галузі ведення лісового і мисливського господарства, а також державного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства. Нацполіція і ДФС запланували перевірки компаній, задіяних в експортно-імпортних операціях з деревиною на предмет дотримання ними вимог законодавства.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»