Про це йдеться в постанові КМУ від 20 грудня 2017 року № 1022 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147».
Постанову № 1022 опубліковано в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр».
Таким чином змінено слова і цифри у пункті 1 постанови 1147 «до 31 грудня 2017 року» замінено словами і цифрами «до 31 грудня 2018 року».
А пункт 3 цифри і слова «1 січня 2018 року» замінено цифрами і словами «1 січня 2019 року».
Уряд також доповнив перелік товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, затверджений зазначеною постановою,
такими позиціями:
♦ «3102 21 00 00 Сульфат амонію
♦3102 40 Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами
♦ 3901 20 90 00 Поліетилен з питомою густиною 0,94 або більше
♦ 3904 10 00 00 Полівінілхлорид, не змішаний з іншими речовинами».
Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, 23 грудня 2017 року, крім пункту 3 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 березня 2018 року.