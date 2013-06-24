Кінцевий строк подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям подовжено до 30 квітня. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Відповідне рішення Уряд схвалив на засіданні 9 квітня.Про це повідомляє Урядовий портал.

«Підтримка наших людей — це пріоритет. По всій країні. Тих, хто вимушений був поїхати, і тих, хто залишився у своїх домівках. Підтримка грошима, житлом, їжею, ліками. Будемо робити все, аби ніхто не залишався сам на сам із цієї бідою», — наголосив Денис Шмигаль.

Вимушені переселенці тепер зможуть скористатися програмою підтримки до кінця квітня. Дорослі мають можливість отримати 2 тис. грн та 3 тис. грн на дитину.

Раніше Уряд змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Як відзначив Прем’єр-міністр, оформити статус переселенця тепер можна після працевлаштування.