Представляючи на засіданні Уряду кандидатури, Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко нагадав, що конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради проведений Комітетом з призначень керівників для особливо важливих для економіки України підприємств.

За словами Міністра, до складу наглядової ради увійшли 4 незалежні члени та три представники держави.

“Комітет відібрав до наглядової ради найкращих управлінців, які мають доведений успішний досвід реалізації комерційних проектів в енергетиці, досвід трансформаційних процесів, які керували національними операторами електромереж, такими як Électricité de France, Enel, TERNA Rete Elettrica Nazionale, Energinet. Серед них є і кваліфіковані фінансисти, і енергетики з досвідом операційного та стратегічного управління енергокомпаніями, які десятки років пропрацювали у галузі”, - додав Олександр Саєнко.

Уряд погодив наступні кандидатури незалежних членів наглядової ради “Укренерго”:

- Шевкі Аджунер, колишній директор Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні, який має великий досвід роботи на ключових позиціях на міжнародній арені і як член правління та незалежний директор великих компаній у Франції, Німеччині, Литві, Польщі, Росії, Білорусі, Азербайджані, Туреччині і в Україні;

- Педер Андреасен, президент та виконавчий директор данського оператора магістральних мереж Energinet (Данія), який має 13-річний досвід роботи на посаді керівника компанії, розуміється на усіх нюансах роботи Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії, що має важливе значення в контексті приєднання України до ENTSO-E;

- Олів’є Апперт, виконавчий директор Академії технологій (Франція), що понад 40 років працював на різних посадах в енергетичному секторі Франції – від регулювання і нагляду на боці Комісії з атомної енергії Франції до стратегічного планування і операційного менеджменту на боці комерційних компаній (Elf Aquitaine, Total, Technip і Électricité de France), має досвід роботи на міжнародних ринках;

- Луїджі де Франсіскі, співзасновник та виконавчий директор DFC Economics (Італія), який має понад 20 років управлінського досвіду в електроенергетиці, зокрема в італійському операторі магістральних електромереж TERNA S.p.A. з оборотом у 2,6 млрд євро і в найбільшій в Італії енергетичній компанії Enel S.p.A. Реалізовував проекти у сфері відновлюваних джерел енергії. Крім того, Луїджі є членом Ради та Генеральної Асамблеї Європейської мережі операторів електроенергетики (ENTSO-E).

Відбір кандидатів здійснювала міжнародна компанія з пошуку вищих керівників Odgers Berndtson Ukraine.

В якості членів наглядової ради – представників держави Уряд погодив кандидатури:

- Сергій Кушнір, заступник Державного Секретаря Кабінету Міністрів України Секретаріату Кабінету Міністрів, який має 15-річний досвід роботи на різних посадах у державних структурах, розуміється на процесах державного управління. Він також є учасником Робочої групи з питань організаційно-технічних заходів для підготовки ОЕС України до об'єднання з енергосистемами європейських держав.

- Максим Немчинов, державний секретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, юрист за фахом, має тривалий досвід роботи в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України та в приватних компаніях на ринку вугілля.

- Олександр Поплавський, радник Віце-прем’єр міністра України, має досвід роботи на держслужбі, обізнаний в питаннях взаємодії з центральними органами виконавчої влади, підготовки і супроводу законопроектів у Верховній Раді.

Залучення незалежних членів у наглядові ради державних підприємств відповідає міжнародній практиці і рекомендаціям Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яких дотримуються більшість розвинутих країн та таких, що розвиваються. Зокрема, згідно з цими рекомендаціями посадові особи державних органів, керівники міністерств, повинні бути відсторонені від управління державними компаніями.

Нагадаємо, конкурсний відбір на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” було оголошено 23 квітня. На участь у конкурсному відборі подали заяви 66 кандидатів, з них 42 українці і 4 жінки.

Довідково

З метою вдосконалення процесу відбору і забезпечення нової якості рішень 21 березня 2018 року Уряд затвердив оновлений порядок відбору керівників та членів наглядових рад для особливо важливих для економіки державних підприємств (постанова КМУ від 3 вересня 2008 року №777). Згідно з новим порядком Комітет з призначень був переведений на рівень Кабінету Міністрів України, а кількість його членів зменшена з 18 до 8 (4 представники Уряду і 4 незалежні експерти з правом дорадчого голосу).

На Комітет з призначень покладені такі функції, як ініціація відбору, визначення критеріїв до кандидатів, відбір кандидатів, рекомендації по умовах контракту з кандидатами. Замість декількох комісій з відбору при міністерствах створена одна комісія, яка відповідає за попередній відбір і формування short-list кандидатів. Для оцінювання кандидатів обов’язково залучається фахівець з добору персоналу (професійний рекрутер), який не лише допомагає відбирати найбільш кваліфікованих кандидатів, а й залучає до участі в процедурах відбору менеджерів з міжнародною експертизою. За оновленим порядком була сформована і 20 червня 2018 року затверджена рішенням Уряду наглядова рада ПАТ “Укрзалізниця”. Ще по двох великих державних підприємствах у вересні буде оголошено конкурсний відбір членів наглядової ради.

Урядовий портал