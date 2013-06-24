15 березня, Кабінет Міністрів схвалив проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Перегляд акцизів на тютюн відбувається з метою гармонізації українського законодавства до вимог Євросоюзу. З 2018 року в Україні працює план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку. Цей план мав у 2025 році забезпечити виконання вимог Директиви ЄС щодо мінімального акцизного податкового зобов’язання – не менше ніж 90 євро за 1000 шт. сигарет. Але через процеси девальвації, зокрема, викликані війною, у 2025 році акциз на сигарети досягне лише рівня 70 євро.

Тобто, чинний графік не дозволяє досягти рівня оподаткування встановленого у ЄС, тому виникла необхідність переглянути ставки акцизного податку, з метою поступового, до 2028 року, досягнення мінімального рівня встановленого Директивою ЄС.

Вираження у євро ставок акцизного податку на тютюнові вироби рекомендовано Міжнародним валютним фондом в межах програми Механізму розширеного фінансування (The Extended Fund Facility, EFF) та передбачено Національною стратегією доходів.

Реалізація законопроекту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету:

у 2025 році на 612 млн грн,

у 2026 році на 5 001 млн грн,

у 2027 році на 9 379 млн грн,

у 2028 році на 13 852 млн грн.

Це важливо для підтримки сектору оборони та безпеки, адже всі власні надходження будуть спрямовані на сектор безпеки і оборони.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, куріння є причиною 130 тисяч передчасних смертей українців щороку від таких захворювань, як інфаркт, інсульт, онкологічні захворювання та інші. Реалізація законопроекту сприятиме досягненню соціального ефекту: зменшенню споживання сигарет, і, як наслідок, захворюваності на серцево-судинні хвороби та збільшення тривалості життя українця.