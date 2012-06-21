Уряд на позачерговому засіданні продовжив карантин в Україні до 22 травня. Водночас, урядовці внесли зміни до урядової постанови №211, якою запроваджували карантинні заходи в Україні, чим сьогодні пом’якшили карантинні умови з 11 травня.
Так, відкриються парки, сквери, перукарні, салони краси, літні майданчики кафе та ресторанів. Буде дозволено оптову й роздрібну торгівлю непродовольчими товарами, тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах, роботу закладів побутового обслуговування населення, музеїв та бібліотек. Запрацюють стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіси побутової техніки. Але все це дозволяється за умов дотримання вимог і правил, розроблених Міністерством охорони здоров’я.
За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Всесвітня організація охорони здоров’я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації. Тому пом’якшення карантину в Україні не означає його повне скасування. Карантин продовжено, далі все залежатиме від ситуації з коронавірусом у світі та яким буде коливання кривої захворюваності в Україні.
Прем’єр закликав українців дотримуватися карантину, адже передчасне або хаотичне послаблення карантину означатиме, що зусилля всієї країни були даремними, що два місяці просто втрачено марно. «Дуже важливо правильно завершувати процес карантину. Більшість українців підтримують карантинні заходи і вважають їх оптимальними. Уряд зацікавлений у тому, щоби найшвидше запустити всі галузі економіки. Але передчасне скасування карантину – це тисячі нових хворих і жертв», – наголосив він.
Як наголосив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, в Україні відносно стабільна ситуація з коронавірусом, але поки що не спостерігається зниження захворюваності.
Кабінет Міністрів також запровадив поняття адаптивного карантину. Ця адаптивна модель використовуватиметься після 11 травня. Йдеться про посилення обмежень в окремих селах, містах, районах, областях у разі погіршення епідеміологічної ситуації порівняно з загальноукраїнською.
Як уже сьогодні повідомляв «Урядовий кур’єр», уряд також перевів медицину в режим здійснення планових госпіталізацій та операцій, зокрема для онкохворих. Дозволено проведення планових операцій та госпіталізацій виключно за життєвими показниками. Ці госпіталізації відбуватимуться виключно після тестування методом ПЛР.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»