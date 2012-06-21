Меморандум з інвесторами в зелену енергетику України, підписання якого заплановано найближчим часом, передбачає зниження «зелених» тарифів для сонячних електростанцій на 15% і для вітрових електростанцій на 7,5%.
Про це на засіданні уряду 10 червня повідомила виконуюча обов’язки міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець.
Вона також зазначила, що проєкт передбачає посилення відповідальності за небаланси, припинення нового будівництва по сонцю вже з 1 липня 2020 року. А держава зобов’язується повністю оплатити вироблену електроенергію з моменту ухвалення закону.
Міністр також зауважила, що заборгованість «Гарантованого покупця» перед цими компаніями становить нині 14 мільярдів гривень.
Зі свого боку, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що уряд виступає за те, щоб в Україні будували так звану зелена енергетика. І що б із часом ця енергія стала найпоширенішою, чистою та екологічною. Але дуже важливо, скільки вона коштуватиме.
«З 1 липня ми не забороняємо будувати «сонце». Проте ціну виробленої електрики визначатимуть уже на аукціонах. І це не буде фіксований зависокий тариф. Це слід розуміти», — зазначив він.
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«Урядового кур’єра»