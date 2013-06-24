На виконання Закону України щодо внесення змін до Закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в частині призначення одноразової грошової допомоги, Уряд ухвалив Порядок призначення та виплати окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України одноразової грошової допомоги. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ розроблений Міністерством у справах ветеранів України.

Одноразова грошова допомога — це форма державної підтримки для родин тих, хто віддав життя за Україну. Порядок визначає прозорий, справедливий та зрозумілий механізм надання такої допомоги.

Одержувачами грошової допомоги є — члени сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України, а саме добровольців, які у взаємодії з ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії рф проти України.

Виплати здійснюються родинам добровольців, які загинули у період:

з 24.02.2022 по 25.03.2022 — без уточнення території загибелі;

з 26.03.2022 — якщо особа загинула на території бойових дій (відповідно до офіційного переліку).

Розмір і порядок виплати

Загальна сума — 15 млн грн на всю родину.

Виплата — поетапна:

1/5 — відразу;

4/5 — рівними частинами протягом 40 місяців.

Порядком встановлюється, якщо родина має право на кілька видів допомоги — вона може вибрати найбільш вигідну. Частка особи, яка відмовилась від виплати, розподіляється між іншими.

Визначено порядок подачі заяви, зокрема:

Подати можна поштою або електронною поштою.

Документи можна не дублювати, якщо інформація є в державних реєстрах — діє електронна взаємодія систем.

Також Порядком визначається механізм верифікації інформації Мінветеранів: