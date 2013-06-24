На виконання Закону України щодо внесення змін до Закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в частині призначення одноразової грошової допомоги, Уряд ухвалив Порядок призначення та виплати окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України одноразової грошової допомоги. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Документ розроблений Міністерством у справах ветеранів України.
Одноразова грошова допомога — це форма державної підтримки для родин тих, хто віддав життя за Україну. Порядок визначає прозорий, справедливий та зрозумілий механізм надання такої допомоги.
Одержувачами грошової допомоги є — члени сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України, а саме добровольців, які у взаємодії з ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії рф проти України.
Виплати здійснюються родинам добровольців, які загинули у період:
- з 24.02.2022 по 25.03.2022 — без уточнення території загибелі;
- з 26.03.2022 — якщо особа загинула на території бойових дій (відповідно до офіційного переліку).
Розмір і порядок виплати
Загальна сума — 15 млн грн на всю родину.
Виплата — поетапна:
- 1/5 — відразу;
- 4/5 — рівними частинами протягом 40 місяців.
Порядком встановлюється, якщо родина має право на кілька видів допомоги — вона може вибрати найбільш вигідну. Частка особи, яка відмовилась від виплати, розподіляється між іншими.
Визначено порядок подачі заяви, зокрема:
- Подати можна поштою або електронною поштою.
- Документи можна не дублювати, якщо інформація є в державних реєстрах — діє електронна взаємодія систем.
Також Порядком визначається механізм верифікації інформації Мінветеранів:
- перевіряє дані;
- запитує інформацію про попередні виплати;
- може заслухати заявників, свідків;
- приймає рішення протягом 1 місяця.