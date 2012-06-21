Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично. Даю вам і вашому уряду шанс, якщо вирішите питання, які дуже важливі й турбують наше суспільство. Саме так Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прокоментував його звернення про відставку і водночас поставив перед урядом важливі завдання.
Як повідомляє Офіс Президента, Кабінет Міністрів має представити главі держави нову концепцію заробітних плат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні. «Так, це дуже серйозні фахівці, але лише коли уряд підніме економіку, тоді можна буде збільшувати ці зарплати. З тими міністрами, які не погодяться працювати за запропоновану урядом зарплату, доведеться прощатися», — акцентував Президент. Він наголосив на важливості зміцнення уряду шляхом проведення кадрових змін, закликавши очільника уряду знайти слабкі місця й замінити тих чи інших керівників міністерств.
Глава держави заявив про необхідність переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади. «Об’єднання деяких міністерств на початку було правильним рішенням, зважаючи на професійний, кадровий голод і невеликий бюджет. Але час показав, що деякі міністерства повинні бути розділені», — зауважив він.
Володимир Зеленський доручив Олексієві Гончаруку врегулювати ситуацію з преміями, які передбачаються топменеджерам НАК «Нафтогаз України» за отримання компенсації від ПАТ «Газпром».
«Вони повинні бути не лише прагматичними менеджерами, а й залишатися людьми. Якщо вони не почують уряд, тоді почують юристів, чи буде повністю перезавантажено НАК. Тоді знадобиться стратегія цього перезавантаження», — зазначив Президент.
Він закликав очільника уряду налагодити роботу з народними депутатами всіх фракцій і парламентськими комітетами. «Ви глибоко в економіці, в сучасних процесах, які відбуваються в Кабміні. Наші депутати цього не знають. І коли вони отримують законопроєкти — рішучі, реформаторські, іноді непопулярні, — не мають часу з ними навіть ознайомитися, нормально попрацювати в комітетах. Це ненормально», — підкреслив глава держави.
Прем’єр, подякувавши Президентові за довіру, погодився із запропонованими змінами, які необхідно провести найближчим часом. Олексій Гончарук пообіцяв до 4 лютого підготувати проміжний звіт про діяльність Кабміну та представити його в парламенті. Народним депутатам презентують концепцію посиленого уряду та його часткового організаційного переформатування.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»