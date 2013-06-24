Кабінет Міністрів ухвалив рішення, спрямовані на реалізацію можливостей працевлаштування ветеранів і ветеранок, а також посилення підтримки ветеранського підприємництва. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Удосконалюємо механізм набуття спеціального статусу ветеранського бізнесу», — зазначила очільниця уряду.

Подати заявку можна буде онлайн через портал «Дія». Усі рішення — про набуття, припинення чи поновлення статусу — автоматично фіксуватимуться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

«Статус відкриває доступ до державної підтримки — грантів, фінансових програм, пільгових механізмів та інших інструментів розвитку бізнесу», — наголосила Юлія Свириденко.

У четвер Прем’єр­міністр Юлія Свириденко привітала в Києві принца Гаррі.

Очільниця уряду висловила вдячність герцогу Сассекському за послідовну підтримку України, українських військових та ветеранів.

«Дякую за послідовну підтримку України, наших військових і ветеранів. Зворушена тим, з якою теплотою принц Гаррі говорить про наших людей, з якими зустрічається тут і по світу на Іграх нескорених», — наголосила Юлія Свириденко.

