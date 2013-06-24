Кабінет Міністрів ухвалив рішення, спрямовані на реалізацію можливостей працевлаштування ветеранів і ветеранок, а також посилення підтримки ветеранського підприємництва. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко.
«Удосконалюємо механізм набуття спеціального статусу ветеранського бізнесу», — зазначила очільниця уряду.
Подати заявку можна буде онлайн через портал «Дія». Усі рішення — про набуття, припинення чи поновлення статусу — автоматично фіксуватимуться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.
«Статус відкриває доступ до державної підтримки — грантів, фінансових програм, пільгових механізмів та інших інструментів розвитку бізнесу», — наголосила Юлія Свириденко.
У четвер Прем’єрміністр Юлія Свириденко привітала в Києві принца Гаррі.
Очільниця уряду висловила вдячність герцогу Сассекському за послідовну підтримку України, українських військових та ветеранів.
«Дякую за послідовну підтримку України, наших військових і ветеранів. Зворушена тим, з якою теплотою принц Гаррі говорить про наших людей, з якими зустрічається тут і по світу на Іграх нескорених», — наголосила Юлія Свириденко.