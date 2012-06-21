Під час зустрічі з представниками бізнес-кіл Федеративної Республіки Німеччина за участі Надзвичайного і Повноважного Посла ФРН в Україні Анки Фельдгузен Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував усім інвесторам, що представляють німецький бізнес та вкладають гроші в Україну, довіряють нашій країні, платять тут податки. А також – інвесторам, які впроваджують культуру виробництва, продуктивності праці й нові технології. «Ми готові до співпраці, абсолютно відкриті. Ми реформуємо нашу економіку, нашу галузь регулювання бізнесу, сподіваємось що умови з кожним роком ставатимуть дедалі кращими, й німецький бізнес це відчуватиме», — запевнив Денис Шмигаль.
Він погодився з пропозицією німецьких бізнес-кіл звернути увагу на такий інструмент захисту інвесторів як Комісія із захисту бізнесу при уряді. «Якщо ви вважаєте, що потрібно відновити роботу комісії, давайте її відновимо. Але не хочеться вірити, що у нас бізнес треба захищати. Я прибічник того, щоб системно розв’язувати проблеми», — наголосив Денис Шмигаль.
Прем'єр розповів інвесторам про Програму стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19 та про інші ключові реформи, що впроваджує уряд. На завершальному етапі перебуває реформа децентралізації, яка дасть змогу сформувати спроможні громади. В активній розробці перетворення на митниці. «Ми хочемо зробити нашу митницю найпростішою і найшвидшою серед наших країн сусідів. Важливо зробити спільний контроль і спільні бази даних з країнами ЄС. Сподіваюсь, що результат реформи митниці ви відчуєте вже цього року», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
Учасники зустрічі погодилися з ініціативою віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка провести в Німеччині «Форум реформ в Україні». Цей захід попередньо заплановано на перший квартал 2021 року.
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