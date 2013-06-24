На полях 4-ї Міжнародної конференції з фінансування розвитку, яка проходить в Іспанії, відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони обговорили низку питань щодо допомоги нашій державі. Глава українського Уряду відзначив важливість майже 7 млрд євро інвестицій, залучених від початку повномасштабного вторгнення для підтримки української економіки, зокрема на реалізацію проектів критичної інфраструктури.

«ЄБРР активно співпрацює з українськими державними компаніями, зокрема «Укрзалізницею», «Укренерго», «Нафтогазом». Особливо вдячний за ухвалення цього року 270 млн євро кредиту для «Нафтогазу» для екстрених закупівель газу», — зазначив Денис Шмигаль.

Він також додав, що йде робота над розширенням співпраці з ЄБРР, зокрема через механізми гарантій Європейського Союзу.

Під час зустрічі йшлося і про підготовку до Конференції з відновлення, що відбудеться у Римі в липні.

«Опрацьовуємо підписання важливих документів щодо співпраці з ЄБРР як у державному, так і приватному секторах. Зокрема у сфері енергетики, зв'язку, транспорту. Готуються нові проекти у містах та громадах. Продовжуємо втілювати наші попередні домовленості, досягнуті на Spring Meetings у Вашингтоні», — повідомив Прем’єр-міністр.

Він окремо наголосив, що важливим джерелом фінансування відновлення мають стати конфісковані російські активи.