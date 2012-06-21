Зв’язок між урядом, Міністерством закордонних справ і дипломатичними відомствами має посилюватися. Щоб не лише розуміти загальнодержавні процеси, а й брати в них участь зокрема через промоцію країни й підтримку товаровиробників як основу економічного зростання. Під час зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних установ України Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що такі великі наради проводять доволі рідко — раз на два роки. А потрібно зустрічатися частіше — не рідше разу на рік у широкому колі, а також на рівні секторальної взаємодії — з профільними міністерствами.
«Взаємодія між урядом, МЗС і представництвами має бути на високому рівні. Пріоритет один: Україна має забезпечити істотне зростання», — зазначив Прем’єр-міністр. Він пояснив, що таке зростання можливе за умов залучення інвестицій, популяризації реформ і змін, які вже дають результат, промоції приватизаційних можливостей. У цьому контексті глава уряду закликав дипломатів «не стояти осторонь». Тим більше, що зміни відбуваються в часи надскладних викликів — гібридної війни та важкого боргового навантаження.
«Україна має надзвичайно великий державний борг, який пригнічує зростання економіки, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Але ми знаємо, що робити, щоб у середньо- та довгостроковій перспективі позбутися фінансової залежності. Через зростання ВВП, інвестиції маємо відкривати Україну як країну, привабливу для інвестування».