18 серпня Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко презентувала Програму дій Уряду на 2025-2026 роки. Програма ґрунтується на чотирьох опорах або стратегічних напрямках — безпека, економіка, гідність людини та відновлення. На їх основі визначили 12 пріоритетів: безпека та оборона, євроінтеграція, антикорупція, макрофінанси та реформи, бізнес, соціальна політика та відновлення прифронтових територій, ветеранська політика, охорона здоров’я, освіта та наука, відбудова, культура і зимова стабільність. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Один з ключових фокусів — розвиток економіки через підтримку бізнесу та інвестиції. Серед пріоритетів Уряду — комплексна підтримка приватного сектору.

До кінця 2026 року Уряд планує залучити понад 5 млрд євро міжнародних інвестицій у інфраструктурні і промислові проекти. Фінансування надходитиме через міжурядові угоди (UIF), міжнародні фінансові організації, двосторонні угоди (зокрема зі Швейцарією, Францією, Республікою Корея), а також через проекти державно-приватного партнерства.

Ще 10 млрд грн будуть залучені на розвиток промисловості та індустріальних парків. Йдеться про обладнання і фінансування для 15 проектів, зокрема в межах ініціативи «Промисловий Рамштайн».

Щонайменше запуск трьох інвестиційних проектів планується у межах Американсько-Українського інвестиційного фонду. На фінальному етапі перебуває підготовка до запуску фондів відбудови за участі європейського капіталу (Recovery Facility, Ukraine Fund). Їх бюджет планується 500 млн євро до кінця 2025 року.

У межах політики «Зроблено в Україні» передбачили 55 млрд грн на фінансування бізнесів і 5 млрд грн на компенсацію капітальних інвестицій до кінця 2026 року. Також до 5 років діятиме мораторій на перевірки бізнесу. Понад 200 дозвільних процедур буде переведено на декларативний принцип, 60 — скасовано або спрощено.

Експорт продукції з високою доданою вартістю зросте на 5% порівняно з базовим рівнем 2024 року. А приватизація забезпечить понад 12 млрд грн надходжень до бюджету до кінця 2026 року. Зокрема, йдеться про продаж санкціонованих активів.

Для просування української агропродукції на зовнішніх ринках до кінця 2025 року будуть підписані меморандуми про підтримку відкриття агрохабів Grain Ukraine та Food from Ukraine. Активно триватиме розмінування агроземель — у межах державної програми компенсацій передбачили 3 млрд грн до кінця 2026 року. Щоб пришвидшити реформу меліорації, до кінця 2025 року завершиться оновлення законодавства. І буде запущено національний проект будівництва зрошувальних систем.

Під час сесії «Економіка для людей. Розвиток» Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев представив бачення розвитку трьох взаємопов’язаних напрямів державної політики — економіки, екології та агросфери. За його словами, нова інституційна архітектура дозволяє мислити комплексно та діяти швидше.

«Ми об’єднали три ключові сфери державної політики в межах одного міністерства. Це дозволяє нам ухвалювати комплексні рішення, пришвидшувати реформи, балансувати інтереси стейкхолдерів, а також ефективніше залучати інвестиції, зокрема в охорону довкілля та аграрні проекти. До кінця 2026 року маємо реалізувати ініціатив на понад 5 млрд євро зовнішнього фінансування. Серед наших пріоритетів також — наскрізні дерегуляція та цифровізація. Ми вже бачимо тут синергію по всіх трьох напрямках, і працюватимемо над оптимізацією процесів надалі», — зазначив Міністр.

Олексій Соболев також представив вісім пріоритетів Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, які випливають із загальної стратегії Уряду: розвиток бізнесу, промислова політика, дерегуляція та цифровізація, сталий розвиток і ресурсна політика, людський капітал, інвестиції, експорт та євроінтеграція.