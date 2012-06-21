Сьогодні уряд прийняв рішення про конкурсний відбір на посаду Державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України.
Крім того, затверджено умови проведення конкурсу на зайняття вищезазначеної посади.
В документі містяться посадові обов'язки, кваліфікаційні вимоги до кандидатів, умови оплати праці, перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, місце та дата проведення конкурсу.
Збір документів та проведення конкурсного відбору відповідно до законодавства України здійснює Національне агентство України з питань державної служби. Офіційне оголошення про проведення конкурсу буде розміщено на сайті НАДУ https://nads.gov.ua/