Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження«Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон «Дяківці» та «Красноїльськ». Про це повідомляє Урядовий портал.
Ураховуючи навантаження транспортних потоків та чисельним переміщенням людей через пункти пропуску у зв’язку із військовою агресією рф проти України, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні з Румунією у Чернівецькій області є нагальною потребою.
Прийнятим розпорядженням, зокрема, передбачено, що після забезпечення Держмитслужбою та Держприкордонслужбою роботи відповідних підрозділів новостворені пункти пропуску будуть діяти наступним чином:
- ПП «Дяківці» – для пішохідного та автомобільного сполучення (включаючи автобуси), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи;
- ПП»Красноїльськ» – для пішохідного та автомобільного сполучення (до 3,5 тонни), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і часом роботи з 8 до 20 години.
Відкриття нових пунктів пропуску та пунктів контролю на українсько-румунському державному кордоні дозволить створити сприятливі умови для зменшення навантаження на існуючі пункти пропуску Чернівецької та Закарпатської областей в умовах воєнного стану.