Уряд прийняв рішення, яке дозволить державі більш ефективно реалізувати соціальну програму «Прихисток». Йдеться про внесення змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану. Відповідний проект постанови, розроблений Мінрегіоном, прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України 29 квітня. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Зокрема, це рішення дозволить залучити додаткові кошти на програму “Прихисток” за рахунок міжнародної підтримки. Наразі Мінрегіон активно працює в цьому напрямку. Вже укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, який передбачає співфінасування Програми у розмірі 500 тис. доларів щомісяця впродовж пів року. Також тривають перемовини щодо залучення до Програми Данської ради у справах біженців, Норвезької ради у справах біженців та Товариства Червоного Хреста України», – зазначив Олексій Чернишов.

Зазначимо, що проектом постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333» передбачається, зокрема:

розширити та конкретизувати перелік осіб, які зможуть отримати компенсацію (представники на підставі довіреності, наймачі (орендарі) житла державної або комунальної власності, спадкоємці, які прийняли спадщину);

забезпечити можливість отримання компенсації особам, що розмістили у своїх домівках переселенців, однак фізично перебувають не за місцем проживання (подача заяви засобами електронного зв’язку);

передбачення можливості отримати компенсацію витрат особам, що розмістили переселенців у своїх домівках на території міста Києва;

конкретизація розрахунку суми компенсації з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщених осіб, з дня її розміщення, але не раніше дати взяття на облік внутрішньо переміщених осіб відповідним органом;

запровадити механізм надання компенсації, особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів міжнародних, благодійних організацій та громадських об’єднань;

збільшити терміни опрацювання та узагальнення інформації відповідними військовими адміністраціями, у зв’язку із суттєвим збільшення заяв на оплату компенсації та включенням додаткового механізму виплати такої компенсації за рахунок міжнародних організацій, благодійних організацій та громадських об’єднань.

Зауважимо, що з 22 березня 2022 року з ініціативи Мінрегіону в Україні діє урядова соціальна програма «Прихисток», мета якої – забезпечити житлом вимушених переселенців, які перемістилися у період воєнного стану в безпечніші місця, та допомогти тим українцям, які безоплатно їх прихистили. Наразі завдяки Програмі знайшли прихисток майже 170 тисяч ВПО.

У межах Програми власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримують гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги.

Нагадаємо, що 18 квітня Мінрегіон та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) уклали Меморандум про взаєморозуміння який передбачає співфінансування програми «Прихисток» за рахунок міжнародної підтримки. Зокрема, протягом 6 місяців УВКБ ООН в координації з Мінрегіоном надаватиме підтримку 10 000 домогосподарств, які тимчасово розмістили в себе ВПО. Загальна сума додаткової щомісячної підтримки понад 500 тис. доларів.