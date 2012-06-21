Кабінет Міністрів унеможливив розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей і почав масову боротьбу з незаконним гральним бізнесом. Одразу після цього рішення закрили понад 150 закладів в Україні й вилучили обладнання на 46 мільйонів гривень, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.
«У країні працює лише три оператори державних лотерей. Та це не заважає десяткам сотень закладів здійснювати гральну діяльність, заборонену законом, прикриваючись лотереями. Ці заклади укладають з операторами державних лотерей договори на розповсюдження. Прикриваються ними, натомість на території закладів встановлюють гральні автомати, які заборонено законом. Ми ці схеми припиняємо», — коментує рішення уряду про скасування ліцензійних умов про розповсюдження його очільник Олексій Гончарук. Прем’єр доручив Нацполіції розпочати масову перевірку діяльності всіх операторів державних лотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А ДФС — організувати перевірки ліцензій всіх так званих державних лотерей.