Уряд затвердив новий розділ у правилах публічних закупівель під час воєнного стану. Він регулює, як саме замовники можуть використовувати кошти програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Узгодження процедури з зобовʼязаннями за Рамковою угодою між Україною та ЄС щодо функціонування програми Ukraine Facility робить систему закупівель більш зрозумілою та підвищує ефективність використання коштів ЄС на відновлення та розвиток. Це стосується всіх публічних закупівель за кошти програми – від органів влади та місцевих громад до закладів освіти, охорони здоров’я й інших державних і комунальних установ.
Новий розділ визначає ключові умови для замовників:
- Учасниками процедур можуть бути лише компанії та субпідрядники, зареєстровані в «прийнятних країнах» – державах ЄС, Україні, країнах Західних Балкан, Грузії, Молдові, країнах Європейського економічного простору, а також в інших країнах, які за визначенням Європейської Комісії надають Україні рівень підтримки, на рівні підтримки ЄС.
- Усі товари, у тому числі в межах робіт і послуг, також мають походити з цих країн.Перелік прийнятних країн опублікований на сайті Мінекономіки.
- Учасники та їхні бенефіціарні власники не повинні перебувати під санкціями Європейського Союзу.
«Українські замовники отримали чіткі правила закупівель за кошти Ukraine Facility. Місцеві громади, школи, коледжі, інші замовники завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу зможуть купувати необхідне устаткування, модернізувати обладнання, проводити ремонти, будувати нові приміщення. Розраховуємо на позитивну оцінку цього рішення і зі сторони Європейського Союзу, адже наша країна системно доводить свою здатність відповідально, ефективно та прозоро використовувати кошти фінансової підтримки Європи», – наголосив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.
Довідково
Програму Ukraine Facility започатковано у 2024 році рішенням Європейського парламенту та Ради ЄС. Її мета – допомогти Україні з фінансуванням відновлення, модернізації та проведення реформ на шляху до членства в ЄС.