Кабінет Міністрів України призначив Євгена Кравцова головою правління АТ «Укрзалізниця». Відповідне рішення Уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.
Після затвердження нової редакції статуту компанії питання відбору кандидата на посаду голови правління АТ «Укрзалізниця» та його подання на розгляд акціонера, Кабінету Міністрів України, належить до компетенції наглядової ради товариства. Відбір кандидатури на посаду голови правління здійснюється в порядку, розробленому наглядовою радою та погодженому з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
Такий порядок, за словами голови наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Шевкі Аджунера, було розроблено, затверджено та узгоджено з Міністерством. «Члени наглядової ради, відповідно до цього порядку, вирішили провести оцінку в.о. голови правління Євгена Кравцова, зокрема, із залученням для цього зовнішнього консультанта з підбору персоналу», - повідомив Шевкі Аджунер. Він наголосив, що саме на підставі висновку зовнішнього консультанта наглядовою радою одностайно було обрано Євгена Кравцова кандидатом на посаду голови правління АТ «Укрзалізниця» та запропоновано до затвердження акціонером.
Голова наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Шевкі Аджунер позитивно оцінив урядове рішення про призначення Євгена Кравцова головою правління товариства та висловив сподівання, що завдяки спільним зусиллям наглядової ради та правління компанії в найкоротші строки буде затверджено стратегію розвитку Укрзалізниці та здійснено невідкладні кроки з її реалізації.
В Укрзалізницю Євген Кравцов прийшов у 2015 році на посаду радника генерального директора Укрзалізниці. Пізніше працював директором (з реформування, майнової та правової політики) Укрзалізниці, начальником департаменту реформування та корпоративного розвитку Укрзалізниці, членом правління ПАТ «Укрзалізниця», в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця», а також першим заступником Міністра інфраструктури України – головою наглядової ради ПАТ «Укрзалізниця». У серпні 2017 року Євген Кравцов повернувся до Укрзалізниці та виконував обов’язки голови правління товариства.
Під керівництвом Євгена Кравцова було завершено процес реформування галузі та прийнято перший статут компанії, здійснено реформу корпоративного управління, сформовано наглядову раду товариства за участі незалежних членів. Також державним реєстратором проведено реєстрацію змін до статуту Укрзалізниці. Його нову редакцію було затверджено постановою Кабінету Міністрів України 31 жовтня 2018 року. Укрзалізниця змінила тип товариства на приватне акціонерне товариство.
Окрім цього, Кабінет Міністрів України, який є акціонером Укрзалізниці, 12 грудня 2018 року схвалив покроковий план дій з корпоративного управління компанії. Під керівництвом Євгена Кравцова успішно завершено низку важливих інфраструктурних проектів: будівництво Бескидського тунелю в Карпатах, електрифікацію дільниці Потоки – Золотнишине на напрямку Полтава-Кременчук (це перші роботи з електрифікації після шестирічної перерви), збільшення пропускної здатності напрямку Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха – Маріуполь. Окрім цього, у надзвичайно стислі терміни реалізовано проект із запуску швидкісного експреса Київ – Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Саме під керівництвом Євгена Кравцова розпочато наймасштабніше за часи незалежності України оновлення рухомого складу. Так, на власних заводах Укрзалізниці збудовано та придбано в українських виробників рекордну кількість вантажних вагонів – понад 3000 вагонів; найбільша за останні 8 років кількість пасажирських вагонів – понад 100 – пройшла капітально-відновлювальний ремонт, що продовжило термін їх експлуатації на 14 років.
На залізничну мережу України вийшли перші новітні локомотиви GE – загалом поставлено вже 20 із 30 відповідно до рамкової угоди між Укрзалізницею та GE щодо 15-річного партнерства з оновлення та модернізації рухомого тягового складу.
У період керівництва Євгена Кравцова Укрзалізниця стала першою і єдиною державною компанією України, яка почала здійснювати закупівлі дизпального із застосуванням формульної зміни ціни з урахуванням котирувань Platts. Також за ініціативи Євгена Кравцова запроваджено дерегуляцію плати за користування вагонами Укрзалізниці.
Нині компанія готується до початку електрифікації напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка відповідно до затверджених Урядом проектів реконструкції дільниць залізничного транспорту Долинська – Миколаїв та Миколаїв – Колосівка з електрифікацією за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій. Розпочато проектування робіт з електрифікації напрямку Ковель – Ізов – Держкордон.