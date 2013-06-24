Уряд продовжив строк дії Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу до 31 березня 2026 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Також продовжено термін фіксованих цін для підтримки населення та виробників електричної енергії. Це дозволить забезпечити надійне, безперебійне та безпечне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу та енергосистеми України.
Тож ПСО продовжує діяти, як інструмент, який дозволяє нам забезпечити надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об’єктів та енергосистеми України загалом.