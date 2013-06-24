Кабінет Міністрів затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Зокрема уряд планує оновити представників держави у таких компаніях:
1) НАЕК «Енергоатом» — формування нового складу наглядової ради;
2) НАК «Нафтогаз» — конкурсний відбір до наглядової ради та формування виконавчих органів Групи (Укргазвидобування, Укрнафта, «Газорозподільні мережі України»);
3) ПрАТ «Укргідроенерго» — призначення представника держави до наглядової ради, конкурс на голову виконавчого органу;
4) Оператор ГТС України — оновлення представника держави в наглядовій раді, завершення конкурсу на голову виконавчого органу;
5) НЕК «Укренерго» — оновлення представника держави в наглядовій раді;
6) ПАТ «Центренерго», АТ «Енергетична компанія України», АТ «Українські розподільні мережі», ДП «Регіональні електричні мережі», Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад;
7) ДП «Гарантований покупець» — перетворення на акціонерне товариство та формування нової наглядової ради;
8) оновлення статутів, положень про наглядові ради та принципів їхнього формування відповідно до керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами.
Юлія Свириденко повідомила, що першочергове завдання цього тижня — затвердження нової наглядової ради Енергоатому.
Координацію виконання плану покладено на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
«Про прогрес звітуватимемо регулярно», — заявила очільниця уряду, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.