Кабінет Міністрів затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Ключове завдання — формування нового менеджменту через оновлення наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору», — наголосила Прем’єр-міністр.

Зокрема уряд планує оновити представників держави у таких компаніях:

1) НАЕК «Енергоатом» — формування нового складу наглядової ради;

2) НАК «Нафтогаз» — конкурсний відбір до наглядової ради та формування виконавчих органів Групи (Укргазвидобування, Укрнафта, «Газорозподільні мережі України»);

3) ПрАТ «Укргідроенерго» — призначення представника держави до наглядової ради, конкурс на голову виконавчого органу;

4) Оператор ГТС України — оновлення представника держави в наглядовій раді, завершення конкурсу на голову виконавчого органу;

5) НЕК «Укренерго» — оновлення представника держави в наглядовій раді;

6) ПАТ «Центренерго», АТ «Енергетична компанія України», АТ «Українські розподільні мережі», ДП «Регіональні електричні мережі», Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад;

7) ДП «Гарантований покупець» — перетворення на акціонерне товариство та формування нової наглядової ради;

8) оновлення статутів, положень про наглядові ради та принципів їхнього формування відповідно до керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами.

Юлія Свириденко повідомила, що першочергове завдання цього тижня — затвердження нової наглядової ради Енергоатому.

Координацію виконання плану покладено на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Про прогрес звітуватимемо регулярно», — заявила очільниця уряду, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.