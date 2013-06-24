Українські родини можуть оформити «Пакунок школяра» до 15 листопада цього року — саме до цього часу триває приймання заяв на отримання допомоги. Цією нагодою вже скористалися 246 тисяч сімей — серед них погоджено 202 тисячі заяв, ще 4 тисячі на етапі верифікації.