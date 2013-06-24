Минулого тижня Кабінет Міністрів ухвалив зміни для фермерів на прифронтових територіях. Про це повідомила Прем’єр­міністр України Юлія Свириденко.

Зокрема, це такі рішення уряду. Розширення програми компенсації с/г техніки українського виробництва в межах політики «Зроблено в Україні». «Для агровиробників із територій бойових дій — 40% компенсації (замість 25%) за умови, що 80%+ земель у зоні бойових дій. На 2026 рік передбачено 1,8 млрд грн. Програма охоплює 166 виробників і понад 14 тис. позицій техніки», — поінформувала Юлія Свириденко.

Компенсація витрат на меліорацію. Держава покриває до 80% витрат (без ПДВ) на ремонт, реконструкцію та будівництво зрошувальних систем і насосних станцій у прифронтових і деокупованих регіонах.

Виплати за втрачені посіви. 236 агровиробників Херсонщини отримають по 4700 грн/га (до 2000 га). Виплати з держбюджету розпочнуться наступного тижня.

Підтримка тваринництва. Із 7 квітня почнеться приймання заявок: 7000 грн за корову (3—100 голів) і 2000 грн за кіз/овець (5—500 голів) через Державний аграрний реєстр.

«Загалом уряд реалізує комплекс програм: гранти, компенсації, прямі виплати, підтримка тваринництва й страхування. Для посилення енергонезалежності в умовах обмеженого електропостачання діють пільгові кредити, зокрема «5—7—9%» і кредити під 0% до 10 млн грн на енергообладнання», — наголосила Прем’єр­міністр.

Днями під головуванням Юлії Свириденко відбулася робоча зустріч із представниками українського аграрного бізнесу.

«Аграрії працюють під обстрілами, втрачають людей, техніку та інфраструктуру, але продовжують виробництво, підтримують громади, економіку та продовольчу безпеку. Дякую за стійкість і роботу», — наголосила Прем’єр­міністр. Вона повідомила, що під час зустрічі представлено інструменти підтримки аграріїв: страхування воєнних ризиків — компенсація до 30 млн грн збитків; гранти на відновлення — до 16 млн грн на пошкоджене обладнання.

Окремо обговорили питання логістики у прифронтових регіонах.

«Опрацьовуємо основні питання: захист фермерів під час посівної та збирання врожаю; безперешкодне вивезення зерна; програму забезпечення аграріїв засобами РЕБ», — поінформувала Юлія Свириденко.

За її словами, уряд також працює над компенсацією втрат через будівництво фортифікацій на сільськогосподарських землях. Законопроєкт №14117 пройшов перше читання у профільному комітеті й чекає на розгляд у парламенті.

Окремий фокус — фермери у 20­кілометровій зоні від лінії фронту. «Формуємо перелік територій у Державному аграрному реєстрі та цільові програми підтримки», — наголосила очільниця уряду.

Крім того, учасники зустрічі обговорили євроінтеграційні зміни, важливі для агросектору: екологічні вимоги, оцінку впливу на довкілля, податкові правила. Прем’єр­міністр доручила забезпечити постійний діалог з бізнесом для формування переговорної позиції щодо вступу в ЄС.

У Міжнародний день інформування про протимінну діяльність Прем’єр­міністр повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Україна повернула до використання 40 700 км, із них 15,1 тис. га — землі сільськогосподарського призначення, розміновані в межах державної програми «Гуманітарне розмінування». Та доводиться констатувати, що Україна залишається найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами країною у світі — понад 130 тис. км територій потенційно небезпечні. Найбільше — у Харківській, Херсонській, Миколаївській та Донецькій областях.

«Ми конвертуємо цю проблему в досвід: змінюємо підходи до розмінування, здешевлюємо роботи та залучаємо українські роботизовані комплекси. Цього року плануємо повернути до використання ще майже 10 тис. га насамперед агроземель. Перелік уперше сформовано із застосуванням системи пріоритезації GRIT», — наголосила Юлія Свириденко. За її словами, Україна розвиває ринок операторів розмінування: їхня кількість зросла з 74 до 134 зокрема завдяки залученню приватного сектору поряд із ДСНС і ДССТ.

Також діє програма компенсації вартості розмінування для фізичних осіб і самозайнятих аграріїв — заявку можна подати через Державний аграрний реєстр.

Очільниця уряду нагадала, що триває кампанія Soul of Soil, яка популяризує продукцію з розмінованих територій і підтримує гуманітарне розмінування. Вона висловила вдячність усім, хто працює над очищенням української землі — це про безпеку людей і підтримку економіки.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ