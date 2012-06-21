Стан справ у країні неможливо змінити на краще, якщо не брати до уваги економічних показників. Реформи — стратегічні важелі впливу, тож індикаторами їх позитивності та якості слугує саме виконання кожної з норм плану дій Кабінету Міністрів. Це вже не таємниця, що урядовці перейшли до європейської моделі планування реформ. Три роки — термін, який і визначить подальший рух держави. Поки що про економічну міць не йдеться. Проблеми й незавершені питання виринають із 2017 року й поступово переносяться в 2018-й.
Докладно про це йшлося на конференції «Міжнародна зустріч високого рівня з питань реформ в Україні». Захід відбувався за участю Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, Голови Верховної Ради Андрія Парубія, міністра закордонних справ Королівства Данія Андерса Самуельсена. Думки щодо подальших змін у країні озвучували члени уряду, керівники іноземних дипломатичних представництв, представники бізнесу, громадських і міжнародних організацій.
Перед тим як виступити перед аудиторією, Володимир Гройсман поспілкувався з міністром закордонних справ Данії. Йому і спільноті Прем’єр доніс інформацію, що Україна активно впроваджує зміни в різних сферах життя і готова запропонувати міжнародним партнерам нові горизонти й вектори співпраці. У Клубі Кабінету Міністрів також ішлося про підтримку Данією України в санкційній політиці проти держави-агресора. Не менш важливий чинник взаємодії — антикорупційні ініціативи. Їх керівництво України втілює за підтримки Данії. Зокрема запроваджуючи нове законодавство в залученні інвестицій.
Тож не дивно, що цього року урядовці планують сфокусуватися на питаннях захисту інвесторів (навіть пролунала фраза про запровадження норм англійського права на економічні процеси). Наступна мета — започаткувати роботу Антикорупційного суду, продовжувати медичну реформу, змінювати енергетичний сектор, державну службу, приділяти увагу децентралізаційним процесам. Головне, що почули учасники заходу: «Уряд України відкритий до конструктивних дискусій щодо подальших планів і готовий запропонувати міжнародним партнерам нові горизонти й нові вектори співпраці».
Прем’єр резюмував, що влада за чотири останні роки не змогла забезпечити стійке економічне зростання і кардинально поліпшити якість життя громадян. Потім він наголосив, що наша держава продовжуватиме співпрацю з Міжнародним валютним фондом і підтримуватиме макрофінансову стабільність.
А рішення щодо створення Антикорупційного суду ухвалюватимуть найближчими місяцями. «Боротьба з корупцією — основне завдання України на 2018 рік», — наголосив Прем’єр. Цей орган дасть змогу поставити крапку в багатьох дискусіях про корупцію в Україні. Не менше він переконаний у тому, що запроваджені зміни у ключових сферах життєдіяльності держави дадуть змогу отримати нову якість життя.
«Конференція відбувається у роковини загибелі учасників Революції гідності. І саме в ці дні час згадати, що саме було зроблено за останні 4 роки. Базові позиції у нас були дуже слабкі, і тепер потрібно впроваджувати наймасштабніші реформи в усіх сферах життя», — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»