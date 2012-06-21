Серед таких ініціатив – підтримка безробітних громадян та членів їхніх сімей. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Урядовець уточнила, що майже 100 тисяч українців, які офіційно оформлять допомогу по безробіттю, додатково набудуть права на отримання допомоги від держави як малозабезпеченим родинам.
А також фізичним особам-підприємцям (ФОП), які вимушено призупинили свій бізнес через карантин, будуть виплачувати допомогу на дітей.
Уряд розробляє механізм виплати одному із батьків допомоги на догляд за дітьми віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму.
Таку допомогу від держави планують надавати ФОПам які не мають найманих працівників та на час обмежувальних заходів змушені були призупинити розвиток власного бізнесу, а отже втратили дохід.
Марина Лазебна пояснила, що є фізичні особи-підприємці та інші самозайняті люди, яким нині дуже складно. Але вони не хочуть припиняти підприємницьку діяльність і фактично змушені були піти у відпустку за власний рахунок. Ці люди не підуть до центрів зайнятості та не оформлятимуть статус безробітних.
Саме тому, за словами міністра, такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення залежно від ситуації з обмежувальними заходами та економічним станом України.
Отже Кабінет Міністрів уже найближчим часом ухвалить рішення про виплату їм такої допомоги. За попередніми розрахунками її зможуть отримати майже 300 тисяч родин.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»